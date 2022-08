Exponen que en Rafael Delgado no hay recursos para preservar cultura y lengua náhuatl

Rafael Delgado no puede acceder algunos beneficios gubernamentales en materia educativa y de preservación de su cultura y lengua, porque ha dejado de ser un pueblo indígena; al menos esas versiones han circulado entre los diferentes sectores de la poblaciónEn entrevista Eutiquio Jerónimo Sánchez, quien fue director de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, indicó que recientemente se enteró que Rafael Delgado ya no es un pueblo indígena."Me imagino que alguna autoridad X pensó de esa manera, que ya no se debe de decir que somos indígenas porque ahora que estamos buscando la manera de lograr proyectos para la revitalización de nuestra cultura, resulta que esos proyectos no pueden entrar a Rafael Delgado porque ya dejó de ser indígena".Añadió que sorprende porque hay alrededor de 15 escuelas de educación indígena, entonces el pueblo es originario y Náhuatl, y ahora existe la posibilidad de que ya no se le considere así.Debido a este problema es que no se puede acceder a programas de becas y si se quiere bajar un proyecto para editar un material de Rafael Delgado que tiene lengua Náhuatl, no se puede."Eso sí me preocupa y espero que se me haya mentido en ese tema, pues sería muy delicado que fuera verdad. Tenemos muchas cosas para proyectar a las comunidades de este municipio y quiero decirle que nosotros sí queremos a nuestra cultura".Recordó que de los 24 mil habitantes que tiene este lugar, alrededor de 9 mil son hablantes de náhuatl.