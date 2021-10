Buena tarde:Quiero hacer un reporte ya que aquí no hacen caso aquí en Perote.En la calle Humboldt Norte, entre Poeta Jesús Díaz y Antonio Plaza, un prepotente individuo tapa la calle con llantas.Esto es molesto porque cuando llueve no permite que pasen por la banqueta. De hecho, por esta situación una señora se cayó y él además se portó grosero con ella.Lo que pedimos los que por ahí transitamos es que las autoridades actúen para que quite las llantas de la banqueta porque no deja pasar.Muchas gracias.