Exponen que sigue faltando de vacunar personal médico en Coatzacoalcos

Trabajadores de la salud del sur de Veracruz continúan sin recibir la vacuna anti COVID-19, tal como lo hicieron evidente en la transmisión de la Secretaría de Salud del lunes por la noche, donde los afectados comentaron la situación.



Mientras Roberto Ramos Alor anunciaba la reanudación de la vacunación a personas de 40 y 50 años tras la jornada electoral del fin de semana, los empleados de hospitales reclamaban cuándo serían tomados en cuenta.



La usuaria Liz Alva preguntó cuándo se iba a vacunar a médicos, enfermeras y personal del área de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social de (IMSS) Coatzacoalcos y lamentó que hasta el momento no sean tomados en cuenta.



“No es posible que sigan sin vacunarse (los trabajadores), ya que llegan con COVID y sospechosos (al hospital), la salud no es un juego, por eso vacunen al personal del IMSS de Coatzacoalcos”, reclamó la mujer.



Asimismo, Nidia García preguntó: “¿Cuándo piensan vacunar al personal que falta del HGZ 36 del IMSS Coatzacoalcos?”.



Por su parte, el líder del Sindicato de Empleados del Hospital Regional “Valentín Gómez Farías”, Juan Pablo Sosa, reveló que en ese nosocomio faltan por lo menos 400 trabajadores de ser vacunados.



Aunque añadió que han ido llegando más vacunas, lamentó que éstas sólo han beneficiado a entre 60 y 70 empleados.



“Llegaron más vacunas, no sabemos la cifra puntual pero se han vacunado entre 60 y 70 más que estaban pendientes por vacunarse. Son de los que están en la primera línea de atención del pacientes COVID o sensibles de esta enfermedad, nos siguen faltando compañeros por vacunarse, faltan cerca de 400 todavía por vacunarse, esperemos que en los próximos días lleguen más vacunas al hospital”, indicó.



No se les paga tiempo extra



Aunado a lo anterior, Sosa González reveló que hay trabajadores en ese hospital a quienes no se les paga el tiempo extraordinario con dinero, sino con tiempo, sin embargo, al haber falta de personal, muchos compañeros no pueden disfrutar de ese tiempo extraordinario laborado.



“Incluso, al personal vacunado le quieren pagar de manera sencilla cuando esos pagos deben ser dobles, las autoridades están cerradas en esa parte, no reconociéndoles y pugnamos para que se les haga válido y si no se resuelve, lo llevaremos a la SESVER en Veracruz para que se resuelva”, finalizó.