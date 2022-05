Exponen recurrente fuga de agua en colonia de Emiliano Zapata

Hola, buen día:Pido de favor a su medio publicar las imágenes de una fuga de agua que por más de 7 años siempre ha existido, ahora que está el tandeo se presenta y ante la escasezdel vital líquido nos preocupa que aquí se esté desperdiciando, cabe recalcar que la colonia Santa Lucía 1, aunque es irregular de Emiliano Zapata, cuenta ya con colonos que han ido a tramitar el contrato para regularizar su toma de agua pero se les ha negado el proceso.Para poner una denuncia nos piden el número de contrato o cliente pero al no tenerlo, no sé si esa sea la razón por la cual no nos hacen caso.Ojalá alguien se dé un tiempo para poner en orden esta situación, es lamentable que ante la escasez y bajos niveles de agua tengamos que seguir con este tipo de fugas.La colonia se le conoce desde hace mucho por la invasión que hicieron de terrenos, la verdad está mal etiquetada, ya se realizaron cambios, ya se logró meter legalmente a CFE para el suministro y con CMAS se hicieron pocos contratos pero estos últimos ya no hacen más contratos para la colonia y hemos reportado a CMAS la fuga desde que vivo ahí pero no se resuelve. Ojalá ya por fin CMAS instale una red hidráulica poniendo en orden las tomas clandestinas para que eso ayude a detectar las fugas.Pido que mi denuncia sea anónima y espero que alguna autoridad pueda resolver el problema.Muchas gracias.