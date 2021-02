Exposición “Los Caprichos de Goya” consta de 57 grabados

Hasta el 21 de marzo tendremos la oportunidad de conocer la exposición “Goya”, exhibida en la Galería Ramón Alva de la Canal desde los últimos días de enero, ocasión en que fue inaugurada por la rectora Sara Ladrón de Guevara en una ceremonia breve y poco concurrida, por pandemia. “Nos da un buen augurio y un aliento el poder gozar de obras de arte magníficas como piezas de la serie ‘Los Caprichos” y, sobre todo, hacerlo con todos los protocolos sanitarios”, dijo la funcionaria.



Son 57 grabados del artista español Francisco de Goya y Lucientes los que forman parte de esta muestra que se presenta en Xalapa gracias al valioso apoyo de su curador, el pintor colombiano Darío Ortiz.



Para Carlos Orlando Pardo, escritor y doctor Honoris Causa de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, “Darío Ortiz es como un pintor del Renacimiento pero con los trazos contemporáneos”, además de ser presidente del Museo de Arte del Tolima, del que es presidente, lugar donde se expuso, en diciembre pasado, esta singular exposición.



Darío Ortiz recordó que Francisco Goya es un artista del siglo XVIII, que nació y se educó en la época de las monarquías y absolutismos reales, le tocó vivir los cambios políticos con la llegada de la Revolución Francesa y los librepensadores, que llevaron al surgimiento del pensamiento moderno.



“Hizo estos grabados y los puso a la venta en una farmacia que estaba en los bajos de su residencia pero a los pocos días tuvo que esconderlos para salvarse de la Inquisición, así que terminó casi regalándoselos al Rey”, relató el curador al hablar de estas piezas que destacan por su humor, dureza y sátira, grabados con los que se inauguró el pensamiento ilustrado en España.



El maestro Gustavo Olivares, director de la galería Ramón Alva de la Canal, nos indicó, entrevistado por videollamada, que en Xalapa no se expone la totalidad de esta muestra, formada por 80 trabajos de Goya, sólo se presentan 57 piezas en formato pequeño de 35x44.



“Todos ‘Los Caprichos de Goya’ son importantes pero hay varias piezas que sobresalen como la que habla del secuestro, ‘Que se la llevara’, ‘De qué mal morirá’, irónico grabado de un enfermo atendido por un burro; ‘Si amanece, nos vemos’, que describe un aquelarre de brujas; o ‘Se Repule, demonios cortándose las uñas’. Además, se incluye un retrato de Goya”.



Gustavo Olivares nos comentó que, debido a que ha bajado mucho la asistencia, “antes trabajábamos con grupos de escuelas primarias cercanas, como la Boza, la Rébsamen, Cuauhtémoc, o la Concepción Quiroz Pérez, que nos enviaba a sus alumnos de los talleres de grabado, público que no llega por la pandemia”.



“Debemos tener mucha paciencia, en la espera y, por supuesto, buscar nuevas formas para atraer al público, en especial para promover esta muestra importante, trabajo de un espléndido pintor español que no debe pasar de noche”.



La muestra “Los Caprichos de Goya” permanecerá abierta al público con todas las medidas sanitarias pertinentes, hasta el 21 de marzo próximo, abierta en horario de 10 a 14 y de 4 a 8 pm. Con entrada libre, para todo el público.