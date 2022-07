Exprinceso del Carnaval se defiende de acusación de violencia doméstica

Luego que el Comité del Carnaval lo destituyera como Princeso de la Corte Real tras la denuncia de presuntas agresiones en contra de su pareja, Erubiel Santiago salió a defenderse a través de sus redes sociales.El pasado lunes, se dio a conocer que fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por presuntamente golpear a su esposa y el presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga, afirmó que no se permitirá violencia de género, por ello, fue separado de su corona.Ante estos señalamientos, “Eru Panda” afirmó que próximamente explicará lo que realmente ocurrió.Asimismo, advirtió a quienes lo han señalado que se verán la cara pronto."La gente me señala, me apunta con el dedo (…) Próximamente expondré realmente lo que pasó"."¿Triste ? Claro que sí. Hay personas que se subieron al barco sin tener evidencias de nada. Pero ya nos veremos cara a cara. Un saludo para todos", publicó.Al darse a conocer los señalamientos por violencia familiar, en donde su pareja mostraba la denuncia y fotos, se le impidió presentarse en el cuarto desfile de Carnaval.El egresado del Reality Show “Master Chef” tampoco podrá acudir al quinto desfile, ni al entierro de Juan Carnaval.