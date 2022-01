Exregidor de Xalapa rechaza acusaciones de comerciantes; niega haber avalado licencias

Como una actitud cobarde calificó el exregidor Francisco Javier González Villagómez las acusaciones hechas en su contra por el dirigente del Frente Sindical y Social Veracruzano (FSSC), José Enrique Maple Lozada, “porque ya no estamos en funciones para defendernos”.Quien fuera el titular y la comisión Edilicia de Comercio del Ayuntamiento saliente expresó que debió haber denunciado y no hacerlo mediáticamente a destiempo.“Al señor no lo conozco. En los dos años y medio que fui titular (de la comisión Edilicia mencionada) jamás traté con él y ahora me viene a denostar y a decir cosas que manchan mi honorabilidad, honestidad y mi trabajo al frente de la Regiduría 11. Eso no se vale y no estoy de acuerdo”, aseveró.En lo que considera su derecho de réplica por lo señalado por el coordinador del FSSV, el exservidor público municipal señaló que el mencionado demuestra su ignorancia, “tenía que haber investigado plenamente que mi voto no fue a favor, tanto en la Comisión de Comercio como en Cabildo, en donde se trató el tema”.En ese tenor, dio a conocer que en ninguno de los dos casos votó a favor del otorgamiento de esas cédulas de empadronamiento y eso lo pueden verificar en el acta de la sesión de Cabildo del 15 de diciembre, junto con las minutas que ya están en el portal de Transparencia de la citada comisión Edilicia.“Ahí, verá mis argumentos y mi postura del por qué mi voto no fue a favor, desmintiendo completamente cualquier dicho que haya establecido señalando que orquesté o articulé algo. ¿Cómo es posible que orquesté o articulé algo si no estoy votando a favor? Que investigue primero y que se informe primero antes de hacer cualquier denostación en contra de un servidor”, subrayó.“Aquí estoy para lo que guste y mande. Entiendo mi función, entiendo que tengo responsabilidad y cuando guste y presente ante las instancias correspondientes cualquier denuncia, entonces yo haré lo propio y aplicaré la cuestión legal”, advirtió.