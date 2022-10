Exreyes exigen que fechas del Carnaval de Veracruz no se cambien

Integrantes de la Asociación de exreyes del Carnaval de Veracruz, dijeron que deben respetarse la fecha de las fiestas que son durante el mes de febrero, antes del Miércoles de Ceniza, como lo marca la tradición jarocha.Julio Muñoz Cabrera, presidente de la Asociación de exreyes del Carnaval de Veracruz, opinó que, aunque llueve, truene o relampaguee, las fiestas carnestolendas deben ser en la fecha que siempre ha sido.Los integrantes exsoberanos de las fiestas de la carne, rechazan que el evento se lleve a cabo a mediados del próximo año como lo proponen autoridades locales y el comité organizador.Por su parte, el soberano del Carnaval de Veracruz 2019, Víctor Morales Azamar “Buchaca I”, dijo que si la fiesta sigue cambiando de fecha, se vaticina un rotundo fracaso como el de la edición pasada.“Desgraciadamente fue un fracaso, hoy, en la actualiza, el año pasado lo hicieron en julio y la verdad fue una vergüenza ese carnaval, se los digo por experiencia porque yo participé”, señaló.También Luis Contreras “Bembé I”, exrey del Carnaval 2003, pidió que las autoridades municipales escuchen en la llamada que hacen para bien de los jarochos.“Simple y sencillamente queremos que regrese para que la fiesta vuelva a su normalidad y va a ser un éxito porque este año no fue un éxito, el que diga lo contrario miente porque íbamos atrás, no avanzamos”, dijo.La asociación integrada por quienes en algún momento de la historia del carnaval fueron parte de la corte real, advirtieron que están tomando cartas en el asunto y agotarán todas las instancias de diálogo, pero de no ser escuchados, llevarán su inconformidad a otro nivel como el de manifestarse a través de otras vías.