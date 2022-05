Exsecretaria acusa a Alcalde de Acatlán de violencia de género y despido injustificado

Exsecretaria del Ayuntamiento de Acatlán presentará denuncia en contra del Alcalde por violencia de género y despido injustificado.María Elidia Ortega Molina, quien hasta el 3 de mayo se desempeñaba como secretaria del Ayuntamiento de Acatlán, denunció que durante su gestión en el cargo fue víctima de violencia de género por parte del alcalde Aquilino Rodríguez Sánchez.Expuso que en ocasiones era atacada verbalmente por él con palabras que iban desde menospreciar su cargo hasta referirse a ella despectivamente como "una simple secretaria"."Varias veces golpeó la mesa, me gritó, me insultó. Él no me decía cómo íbamos a trabajar, si no había un acuerdo pues cómo iba yo a saber, no soy adivina", añadió.Explicó que el problema se acrecentó cuando se giró un oficio hacia ella desde el Congreso del Estado por parte del diputado Ramón Díaz Ávila, el cual utilizaron para extorsionarla, alegando una queja ciudadana y violentación de la Ley por parte de la ahora exsecretaria.Posteriormente a esto, el 3 de mayo fue despedida por el Alcalde y aseguró que todo esto se trata por posibles desacuerdos, ya que en ocasiones durante las sesiones de Cabildo ella defendía los derechos de los ciudadanos y de la Síndica, a la cual no dejaban participar, pues también defendía los derechos de los pobladores de aquel municipio.Incluso, añadió que desde que inició su labor se mostraron actos corruptos, pues el munícipe le pidió 10 mil pesos para poder otorgarle el cargo, a lo cual ella accedió pues en la campaña estuvo lado a lado con el entonces candidato.En este sentido, anunció que presentará demanda debido a todos estos actos en el Ayuntamiento, esperando encontrar justicia y apoyo."Pido justicia, solidaridad, equidad género. Pido que se nos respete, porque somos mujeres, somos madres, también tenemos la responsabilidad. Siempre les pesa que una mujer tenga un cargo, era la única mujer teniendo un nivel jerárquico", concluyó.