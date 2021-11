Exsíndica Michelle Servín dejó anomalías y fue sancionada: Alcalde de Xalapa

El proceso contra la exsíndica Michelle Servín González no es político, sino de carácter administrativo, aclaró el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero.En entrevista, el edil refirió que Servín González no resolvió las observaciones emitidas por la Contraloría Municipal en su contra y por lo tanto se le aplicó una sanción.“En consecuencia, la señora Servín fue llamada a rendir cuentas, no pudo resolver las observaciones que se le hicieron y en consecuencia fue sancionada”, dijo Rodríguez Herrero.Servín González promovió el pasado 11 de octubre de 2021 el juicio de amparo directo contra la sentencia del toca 387/2019 y del Juicio Contencioso Administrativo 583/2018/2a-VI de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV).Servín González recurrió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito para invalidar la resolución del TEJAV, derivado de su desempeño como Síndica Única de Xalapa de 2014 a 2017. El pasado 25 de noviembre, el pleno delegó el proyecto de resolución en la ponencia de Octavio Ramos Ramos.“No fue una decisión de carácter político, fue de carácter administrativo, por cuanto no se solventaron temas que eran importantes”.Dijo desconocer los nombres de todas las personas investigadas por la Contraloría y aunque se promovieron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, señaló no conocer los resultados de éstas.Los procesos contra los excolaboradores de Américo Zúñiga iniciaron en febrero de 2018, cuando se determinaron 139 irregularidades en el proceso de entrega y recepción y determinándose la citación a ediles y directores de la anterior comuna.“Son hechos que analizan y generan procedimientos de la Contraloría, o sea, la Contraloría recibe una serie de información, de evidencias, documentos y cuando detecta que hay una irregularidad, cuando observa que una situación que se aparta de la norma tiene que sancionar".Hay que recordar que un año antes, Servín González se adhirió a las filas de MORENA como parte de los seccionales del partido, aunque seis meses después participó como candidata a regidora primera por el Partido Redes Sociales Progresistas en Xalapa.