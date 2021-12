Exsome celebra; los Yunes sí cometieron delitos electorales, dice

Luego de que Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinara anular la elección por la Alcaldía de Veracruz , en la que había ganado panista Patricia Lobeira, el excandidato de MORENA, Ricardo Exsome Zapata, afirmó que se les hizo justicia a los veracruzanos.Con esto, afirmó, queda demostrado que los Yunes incurrieron en delitos electorales entre los que se destaca la intromisión del alcalde saliente de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, cuñado de Lobeira.“La ley, la justicia y la razón nos asisten, lo dije desde el primer día y así se ha confirmado. Reconozco a las magistradas y al magistrado por esta determinación, haciendo valer lo que por derecho le corresponde a los veracruzanos que se respete su libre decisión de elegir”.Asimismo, Exsome Zapata aseguró que seguirán defendiendo la elección, toda vez que aún quedan dos instancias a la cual recurrir.“Seguramente los opositores seguirán tratando de defender sus actos de corrupción, ahora ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que está claro son indefendibles, pero lo más importante, es que estamos preparados para seguir luchando porque prevalezca la justicia para los veracruzanos”.Por su parte, la ahora exalcaldesa electa Patricia Lobeira, afirmó que dos magistradas quieren robar la elección de Veracruz y acusó al TEV de recibir órdenes del Gobernador."Sabíamos que el Tribunal Estatal obedece órdenes de Cuitláhuac García y que no actuarían con imparcialidad y legalidad, sino a favor de los intereses de MORENA. Tan es así, que familiares del Magistrado Sigala son empleados del Gobernador", dijo.Al tiempo, confirmó que acudirán ante el Tribunal Electoral de la Federación."Iremos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a exigir que se reconozca el triunfo de cientos de miles de veracruzanos que votaron por nosotros".Finalmente, aseguró que existe violencia política de género.“Desde que asumí la candidatura, han querido menospreciarme por ser mujer, esposa y madre. Por eso, esta lucha ya no es sólo por la defensa de una elección. Es por la defensa de todas las mujeres que hemos luchado, que nos hemos preparado y nos hemos ganado con el doble de trabajo nuestro espacio, aunque aún haya muchos hombres retrogradas que no puedan aceptarlo".