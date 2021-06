Extienden vigencia de credenciales para votar terminación 19 y 20

El Instituto Nacional Electoral (INE) extendió hasta el 1° de agosto la vigencia de las credenciales para votar con fotografía terminación 19 y 20, con la finalidad de que los electores en esos supuestos puedan participar en la Consulta Popular para enjuiciar a ex políticos.



En el país hay un millón 221 mil 289 credenciales terminación 19 y 20, de ellas, en Veracruz existen 125 mil 30.



Esas credenciales perdieron vigencia el 1° de enero de 2020. Sin embargo, con motivo de la jornada electoral del 6 de junio de este año, el Consejo General del INE amplió su vigencia hasta ese día, por lo que el pasado lunes dejarían ser el medio oficial de identificación.



No obstante, con motivo de la jornada de la Consulta Popular, el Consejo General del INE aprobó extender la vigencia de la Credencial 2019 y 2020 hasta el 1° de agosto de 2021.



Previamente se había establecido hasta el 6 de junio de 2021, sin embargo, debido a las circunstancias que ha traído la emergencia sanitaria COVID-19, se decidió extender este plazo.



De esta manera, la ciudadanía podrá participar en la Consulta Popular del 1° de agosto a la que están convocados las y los ciudadanos de la República mexicana para que emitan su opinión sobre las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos.



Las demarcaciones en donde se instalarán las mesas de consulta las determinará próximamente el INE.



En la Consulta Popular, los ciudadanos podrán responder a la pregunta:



“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”