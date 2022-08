Extrabajadora de Tránsito despedida en 2008 pide reinstalación en su plaza

Tras 14 años de haber sido despedida de la Dirección General de Tránsito del Estado, supuestamente de manera injustificada, Georgina Yunes Romero, pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez atender su caso y ordenar su reinstalación.Mostrando un documento con los datos de la plaza de secretaria que ostentó hasta 2008 y que fue otorgado en 1989 por la Secretaría de Gobierno (SEGOB), la extrabajadora manifestó que se explicó el motivo de su despido."Le pido que se volteé a ver mi caso y se me reinstale, ya que con pruebas estoy demostrando que fui injustamente corrida por las administraciones anteriores y pues estoy en espera de que lo más pronto me resuelvan, ya que tengo necesidad laboral", expresó.Yunes Romero refirió que este martes sería atendida por el titular de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, en el Palacio de Gobierno; sin embargo, acusó que la cita fue cancelada."Hubo denuncia (por el despido) pero me negaron el amparo, me negaron todo lo laboral que fuera. Tomaron represalias, la administración del 2008. Me agredieron, fui violentada en todos mis derechos laborales como mujer y no me dejaban ingresar a las oficinas de Tránsito", aseveró.Comentó que la plaza que pelea es definitiva, aunque explicó que en algún momento, por instrucciones de su superior fue a cubrir una plaza de confianza a San Rafael, donde permaneció por 10 meses "por unos asuntos que tenía que resolver"; pero al regresar, ya no pudo tomar la base que tenía."Pido lo que el Gobernador considere, él que considere si se me pagan mis salarios caídos o no se me pagan. Dejo a su criterio", sostuvo la extrabajadora del Gobierno estatal.