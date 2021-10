Extrabajadores del puerto de Veracruz esperan recuperar bienes con requisa

La intención de requisar al puerto de Veracruz no tiene como fin quitar sus trabajosa obreros de muelles, sino recuperar los bienes retirados por el Gobierno y la liquidación de exempleados, informaron extrabajadores integrantes del Sindicato de Estibadores y Checadores.A decir del apoderado legal de la organización, José Alejandro Pulido Cueto, no hay intención de regresar a los muelles, pero sí de que les sean restituidos los bienes requisados en 1991.En este sentido, dijo que los trabajadores portuarios deben estar tranquilos, porque no debe haber despidos."No, nosotros no pensamos recuperar ninguna fuente de trabajo, que quede bien claro, nosotros no regresamos al muelle, todo esto es para efecto liquidatorio, los compañeros obreros que están hoy en el puerto de Veracruz, pueden tener la tranquilidad que nosotros no vamos a hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros".Asimismo, precisan que con la orden de requisa emitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo se trata de la restitución de bienes y no habrá alteración en la forma en que actualmente opera el recinto portuario de Veracruz."Es la recuperación, la restitución de los bienes, de toda la economía de los tres sindicatos, pero nosotros no vamos alterar, ni la operación del puerto, ni el trabajo, ni los derechos laborales, las cuentas bancarias están en proceso, realmente están trabajando arduamente, lo único que prevalece en este momento es la confianza en el presidente".Pulido Cueto, resaltó que el Gobierno federal cuenta con los documentos que prueban que hubo robo a aproximadamente 500 extrabajadores portuarios.El proceso ya está definido, aseguró, y se mantienen en trámites que debido a la pandemia se han ido retrasando, provocando que muchos de los demandantes hayan fallecido, pero en su caso, los familiares serán beneficiados."Debido a la pandemia ha sido lento esto, nuestros viejos han muerto, están muriendo, están falleciendo en la pobreza extrema, entonces nos urge, solo le suplicamos, le pedimos al presidente que ya se concrete eso".Los exportuarios que conforman el sindicato Primero de mayo, se unieron al Internacional Dockworkers Council (IDC) que es el Consejo Internacional de Estibadores, organización conformada por trabajadores portuarios de todo el mundo y que coadyuvarán en las acciones legales para la requisa.