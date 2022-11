Extracción de agua para Tuxpan desata enojo en Álamo

Un grupo de pobladores de alrededor de 13 comunidades del municipio de Álamo, encabezadas por agentes y comisariados ejidales, paralizaron los trabajos de ampliación de la línea de conducción de agua, que es extraída en esta zona para abastecer a todo el municipio de Tuxpan y varias de sus comunidades.Se trata de una obra de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) que de acuerdo con Julio Reyes Vázquez, coordinador regional de la dependencia, vendrá a resolver el desabasto del vital líquido en Tuxpan, actualmente a base de tandeos y con frecuentes interrupciones.El agua es captada en los pozos ubicados a la orilla del río Pantepec, en inmediaciones de la comunidad El Xúchitl, municipio de Álamo, pero la introducción de la nueva línea de 50 pulgadas causa daños en la carpeta de asfalto a lo largo de la carretera estatal Álamo-Tuxpan, acusaron pobladores de esta ruta.Ante ello, habitantes de alrededor de 13 localidades de la ruta El Xúchitl-Doctor Montes de Oca, municipio de Álamo, se manifestaron este lunes sobre la vía de comunicación, para exigir la reparación de los daños.Indicaron que, previamente, plantearon la situación ante la alcaldesa Blanca Lilia Arrieta, para solicitar su apoyo e intervención, pero al no obtener respaldo optaron por hacer el plantón para demandar que sean atendidos por autoridades estatales.El señor Pablo Guzmán Carballo comisariado del ejido Montes de Oca, abundó que tampoco han sido informados respecto al impacto ambiental que tendrá a extracción de agua en el río, por lo que temen que, colateralmente, se vean afectar los mantos acuíferos.Asimismo, manifestó que, pese a que en esta zona se abaste a Tuxpan, las comunidades de esta ruta no cuentan con agua desde hace más de tres meses.“Tiene más de 67 años que se saquean el agua del río Pantepec y no ha habido ningún beneficio para los pueblos por donde pasan los ductos, en donde ya se han construido dos líneas de conducción, por lo que con esta se estaría efectuando la tercera, lo que podrían incluso afectar los niveles de los mantos acuíferos por la extracción desmedida”, subrayó.A la vez, el señor Efraín Cabrera Villegas, presidente del comité comunitario de las localidades de esta zona, indicó que no se les enteró previamente de las afectaciones que ocasionaría la introducción de la nueva línea.“La carretera se hizo gracias al trabajo de la población, sobre todo porque se luchó de manera ordenada, se peleó y por más de 60 años han saqueado el agua y no es justo que Tuxpan, que tiene la infraestructura necesaria, solamente se beneficie. No tenemos por qué negársela, pero sí tenemos temor porque en varias comunidades los niveles del agua se vayan bajando”, expuso.Hasta la tarde, al lugar no habían acudido representantes de gobierno, por lo que los inconformes insistían en la demanda de un diálogo para evitar otras acciones, como el cierre de las válvulas del sistema de bombeo, con lo que Tuxpan se quedaría sin agua, advirtieron.