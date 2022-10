Facultad de Bioanálisis UV concientiza sobre los riesgos del plomo, en Xalapa

Alumnos de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana se hicieron presentes esta mañana en el Parque Juárez, para hacer un llamado a la población y educar para disminuir el riesgo de intoxicación por plomo.“A nivel mundial tenemos un problema de salud de intoxicación por plomo, la Organización Mundial de la Salud genera diferentes acciones para disminuir este problema y uno de ellos es difundir cómo todos podemos contribuir a disminuir la contaminación”, comentó Icela Santiago Roque, docente de la Facultad y encargada del laboratorio de investigación.Acerca de estudios realizados en la zona sobre los niveles de plomo, la profesora señaló que hace mucho años la Facultad inició con un proyecto de evaluación de niveles de plomo en la población ocupacional expuesta, que son los artesanos que elaboran vasijas de barro y ocupan esmalte, de los cuales se midieron niveles de plomo en sangre de niños y población adulta, arrojando niveles elevados.Estos estudios se habrían realizado hace alrededor de 8 años en el municipio de Tinajitas, donde se trabaja el barro, arrojando niveles de plomo con un 20% arriba de lo permitido por la norma oficial mexicana.También destacó que a nivel nacional, el Instituto Nacional de Salud Pública ha hecho estudios al respecto en población infantil, obteniendo un promedio de niveles de plomo que va por arriba de los 3.5 microgramos por decilitro.“En algunas zonas es mucho más elevado este nivel y lo asocian a las actividades que se desarrollan en esas comunidades, por ejemplo el consumo de alimentos preparados en utensilios de barro”, dijo Santiago Roque.La investigadora reconoció que no se han buscado los niveles de plomo a nivel de Xalapa, sino que se han enfocado en buscar un tratamiento:“Una vez que conocimos en forma exploratoria que había ese problema nos enfocamos en buscar alternativas para disminuir el plomo, a nivel gubernamental hay muchas acciones como el quitar el plomo de la gasolina, buscar que artesanos trabajen con otras alternativas para sus piezas, modificar los niveles de plomo; nosotros desde la universidad buscamos alternativas como tratamientos para evitar que el plomo dañe por ejemplo el sistema nervioso central, que es la línea que nosotros trabajamos. Trabajamos la línea de neurotoxicología porque sabemos que el plomo disminuye la capacidad de aprendizaje y de memoria en los niños”, detalló.El agua que bebemos también puede contener plomo, pues Santiago Roque refirió que los tubos que distribuyen el agua pueden ser de metal, el cual si lleva funcionando muchos años puede favorecer a que se incremente el plomo, “en la tierra tenemos plomo o entonces es un elemento con el que cotidianamente vamos a estar en contacto, sin embargo hay que tomar acciones para hacer la prevención”.Asimismo, informó que el tratamiento de agua solo quita mayormente los microorganismos que causan infecciones a la población, para lo cual el tratamiento es clorado.Por último, la profesora de la Universidad Veracruzana hizo un llamado a la población en general para acercarse, educarse y ayudar, así como a no dejar de apoyar a los artesanos que elaboren estos utensilios, sino a tomar las medidas pertinentes para lo favorecer a la contaminación. Por otro lado, instó a los artesanos a buscar alternativas que no pongan en riesgo a la población.