Falla atención en hospitales hacia mujeres violentadas sexualmente

La integrante de Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, lamentó que a 17 años de sus publicación, no haya una correcta aplicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, la cual fue establecida para prevenir y atender mujeres violentadas sexualmente."Tiene 17 años de publicación de la Norma 046, pero todavía no se ven los resultados que se desearan, de hecho todavía muchos servicios de salud no aplican correctamente la Norma. Lo que sí he detectado es que muchas mujeres que sufren violencia no son direccionadas para la denuncia ante las instancias correspondientes".Añadió que féminas que han sido violadas, pasa mucho tiempo para aplicarles los protocolos a seguir, aunado a que se les revictimiza por personal de salud."Se han hecho grandes intentos y esfuerzos por profesionalizar al personal en esta norma para cuando llegue una mujer violetanda sexual o psicológica o físicamente, qué hacer en caso de menores sin embargo sigue fallando la aplicación por parte de las instituciones de salud."Es lamentable que después de tantos años encontremos casos de falta de profesionalismo y aplicación de ésta, ojalá con la reforma al Código de Veracruz con esta situación de la interrupción legal del embarazo, realmente se empiece a ver que las cosas cambien".