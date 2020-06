Falla en transformador dejó a vecinos sin luz por 5 días, en Boca del Río

Habitantes de la colonia Primero de Mayo Sur, se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque desde hace 5 días no cuentan con el servicio de electricidad.



Desde el inicio del confinamiento por la emergencia sanitaria, han padecido la falta de energía eléctrica, pero en esta última ocasión, no les han resuelto la situación porque se requiere cambiar el transformador por parte de CFE.



"Tenemos 5 días sin luz. Han ido los señores de comisión pero el problema no lo resuelven. Van y conectan, y en la noche se vuelve a botar la pastilla del térmico del transformador. Nos han comentado ellos que eso se realiza porque tiene demasiada carga y requerimos uno más grande. Tenemos uno de 15 y ellos recomiendan uno de 25 y no sé por qué no lo han cambiado", dijo Felipe Cordero, uno de los inconformes.



Son 20 familias de la calle Altamirano y Guillermo Prieto, las que están sin luz, por ello, acudieron a las instalaciones de la CFE para exigir que se resuelva el problema.



Las fallas constantes en la energía han ocasionado que se descompongan los electrodomésticos, se echen a perder los alimentos que compran para la cuarentena y padezcan calor.



"Es una cuadra completa, somos 20 vecinos. Estamos mal durmiendo, los moscos, calor, los niños, enfermos. Tenemos daños de los electrodomésticos, con las subidas y bajadas se nos ha echado a perder equipo. Hay que hacer trámite para que los repongan, pero lo único que queremos es que nos den la luz".



En cuanto al costo de la luz afirman que sigue llegando más elevado los recibos.



Los inconformes entregaron un oficio firmado por los afectados en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en la calle Prolongación Salvador Díaz Mirón de Veracruz.