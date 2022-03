Falla estructural del Gobierno impide erradicar la violencia contra la mujer: Activista

La representante del colectivo feminista "Brujas del Mar", Arussi Unda Garza, declaró que hay una falla estructural y que falta mucho en materia de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, pues hay mucha burocracia y poca información.Expresó que hace falta personal que de verdad entienda los problemas y conozca del tema, así como orientación a víctimas sobre cómo realizar una denuncia y a que órganos especializados acudir."Necesitamos gente especializada en las Fiscalías Especializadas, siguen siendo muchas vueltas, mucha burocracia y muy poca información a la sociedad de cómo hacer una denuncia", manifestó.Agregó que incluso por parte del colectivo se han visto en la necesidad de apoyar a mujeres en la orientación o en la parte económica, para realización de trámites y la canalización hacia las dependencias correspondientes.Comentó que la infraestructura con la que se manejan los casos de prevención contra la violencia de la mujer tiene un error desde el principio, pues en ocasiones se le da más importancia en solucionar otros problemas cuando se debería darle la misma importancia a todo."Es una falla estructural que viene desde la raíz, tantas cosas son urgentes que me parece que no podemos a empezar a hablar de que 'esto urge más', no, podemos hacerlo todo porque se supone que hay personas capacitadas para cada cosa", dijo la vocero del colectivo.Afirmó que a las autoridades pareciera no importarles la situación de violencia que se vive en el Estado y en el país, pues faltan medidas de prevención para que las mujeres se sientan seguras."Falta mucho en materia de prevención y a las autoridades no les interesa. No hay refugios para víctimas de violencia, no hay medidas cautelares para mujeres que se sienten en peligro, porque el agresor está libre. Es un caldo de cultivo de feminicidios", lamentó.Finalmente , denunció que no se esté logrando erradicar ni prevenir la violencia de género, gracias al recurso que Veracruz recibe a través del programa "Alerta de Género", pues aunque Veracruz este próximo a alcanzar la tercera alerta no existe extrategia que clara para que este programa funcione."Sinceramente a mí lo de las Alertas de Género mientras no haya una estrategia realista, eficaz que funcione, no sirven", concluyó.