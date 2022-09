Falla la luz en escuela de odontología, en Veracruz Puerto; exigen solución

Estudiantes de licenciatura y de posgrado del Centro Mexicano de Estomatología de Veracruz, se manifestaron en demanda de que las autoridades se reúnan de manera presencial con ellos y se comprometan a dar solución a los problemas de energía eléctrica que se han presentando en las instalaciones.El CME que ofrece carrera de odontología y especialidades como endodoncia, odontopediatría y periodoncia, ha registrado en varias ocasiones pérdida de la energía afectando a los estudiantes que en plena práctica con sus pacientes se quedan sin la posibilidad de continuar con sus intervenciones.Señalan que la mejor opción es instalar una planta de electricidad para evitar la suspensión del servicio.“Estamos solicitando que nos pongan una planta de luz porque nos quedamos sin electricidad en la clínica, estamos pidiendo mejores condiciones en el área de clínica”, dijo una de las estudiantes.Señalan que los estudiantes de posgrados muchos viajan hasta la ciudad de Veracruz e incluso trasladan a sus pacientes para realizar las prácticas y están expuestos a que no se realicen por falta de luz.“También se está pidiendo que le den mantenimiento a las unidades igual que mejores prácticas por decirlo de alguna forma para nosotros porque lo que buscamos es que podamos atender bien a los pacientes y el fin pasado se fue la luz, algunos compañeros tenían pacientes en ese momento y no se puede quedar así”.Afirman que son alrededor de cien estudiantes de especialidad que pagan alrededor de 4 mil pesos al mes para sus estudios.Por su parte el administrador del Centro Mexicano de Estomatología Veracruz, Nelson Martínez rodríguez, señaló que intentaron llegar a un acuerdo con los estudiantes pero no se ha logrado acordar.“Fundamentalmente la situación energética y se les dio una solución por parte del corporativo el dia de ayer, los alumnos no están de acuerdo en su totalidad y solicitan entrevistarse con el rector de la universidad, se llegó al acuerdo con una videoconferencia, no están de acuerdo con esa videoconferencia y solicitan que se presente en Veracruz”.Los estudiantes exigen un compromiso formal por parte del rector general del Centro Mexicano de Estomatología, y afirman que así como muchos viajan a tomar sus clases para la especialidad, también los directivos pueden hacerlo.