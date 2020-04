Fallan exhortos y operativos; jarochos se fueron a las playas

Pese a los exhortos que el Gobierno del Estado y la Federación han hecho a la población para permanecer en casa por la pandemia de coronavirus, y pese a los operativos anunciados, este domingo veracruzanos ignoraron a las autoridades y se fueron a disfrutar su día a la playa de Villa del Mar, en la ciudad de Veracruz.



Aunque la Policía Naval llegó para pedir a las personas que se fueran a sus casas, los elementos fueron “corridos” por palaperos, quienes en fechas recientes han protestado para pedir apoyo pues la contingencia de coronavirus ha tirado sus ventas.



Tras esto, ya ningún policía regreso al sitio para intentar desalojar la playa, en la que personas seguían hasta las 16:00 horas.



Los palaperos justificaron que esta es su única fuente de ingresos, por lo que pidieron a las autoridades no retirarse.



En días pasados, estos mismos comerciantes han encabezado bloqueos para pedir apoyo a la autoridad municipal o al Gobierno del Estado durante la contingencia pues sus ventas se han desplomado.



Los policías intentaron dialogar con ellos y cordialmente les pedían a los turistas retirarse, pero ni los vendedores ni los bañistas les hicieron caso. Por ello, los uniformados optaron por retirarse.



Cabe destacar que en la playa Regatas la situación fue distinta, pues los prestadores de servicios de esta zona sí se retiraron, y al no haber sombrillas, se inhibe la llegada de turistas.



La intención de los operativos es evitar la congregación de personas y disminuir la posibilidad de contagio de COVID-19, no obstante, parte de la ciudadanía hace caso omiso a estas indicaciones.