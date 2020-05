Fallaron en contener pandemia, regidor pide cambios de directivos en Poza Rica

Poza Rica supera la tasa media nacional en casos conformados por contagio de coronavirus y en la letalidad de la pandemia.



El regidor comisionado en Salud, Fausto Jaimit Cabrera Dávila, considera que el Ayuntamiento ha implementado medidas tardías, pero, si no se logran mejores resultados es necesaria mano dura.



Incluso planteó que se apliquen cambios en los cargos operativos que realizan directores como responsables de estas acciones.



El Cabildo de Poza Rica ha aprobado medidas estrictas ante la contingencia por el coronavirus, el cual ha cobrado 45 vidas y pone al municipio entre los lugares de mayor riesgo para el Estado, ya que tan sólo en la zona norte es el único que rebasa la media nacional.



El regidor comisionado en Salud, Fausto Jaimit Cabrera Dávila, dijo esta lucha contra el COVID-19 es un trabajo en conjunto entre el Gobierno y la ciudadanía, pero considera que estas medidas restrictivas son tardías.



Espera que las sanciones anunciadas vayan en serio, ya que se aprobaron en Cabildo y han transcurrido tres semanas sin que se apliquen.



Poza Rica ocupa más del 50 por ciento de los casos que se registran en los 23 municipios de la zona norte y el edil consideró que el Ayuntamiento ha actuado de manera desfasada.



Dijo que propuso ante Cabildo que el Ayuntamiento regalara los cubrebocas a la ciudadanía, pero tuvo como respuesta que no había presupuesto.



Acusó que las medidas restrictivas como el uso obligado de cubrebocas, que entre trabajadores del volante y usuarios del servicio de transporte público usen el equipo de protección, así como la venta de alimentos únicamente en la modalidad para consumir en domicilio, no se han consumado.



Lo anterior porque faltan operativos para vigilar que se cumplan con estas acciones de lucha contra el COVID-19.



Los operativos que se anunciaron, con apoyo de fuerzas federales como el Ejército, así como de la Policía Municipal y Estatal, se implementaron por pocos días, por ellos e desconocen cuántas sanciones o llamadas de atención realizaron los encargados municipales de la parte operativa.



Luego que este lunes comerciantes de mercados denunciaron públicamente que las medidas restrictivas no son justas en Poza Rica, el edil reconoció que las tiendas Coppel, Elektra, Chedraui, Soriana y Wal-Mart también deben acatar estas medidas y si tampoco se cumple deben ser clausuradas y esta será una de sus observaciones en la próxima sesión de Cabildo.



“Estos negocios siguen sin cerrar, entonces me pregunto cuál es el privilegio de estos negocios y aquí lo que falta es mano dura. Ya lo he comentado, si estas empresas no les interesan la gente de Poza Rica, sólo quieren el dinero de la gente de Poza Rica (…) estos negocios tienen que cerrar porque no es posible que sí se le apriete a los comerciantes pequeños (y a ellos no)”.



Recordó que fue idea del propio alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo quien dijo que se organizaría un comité para rendir resultados pero, hasta hoy, no tiene información de que se haya cumplido.



Reiteró que es necesario que se haga un cambio en los puestos operativos del Ayuntamiento, con personas que tengan mejor perfil, ya que los encargados de estas áreas no están relacionados con la materia de salud y su currículo corresponde a otros desempeños.



Reconoce que sí han trabajado pero lo que han logrado es insuficiente.



Por su parte, el regidor Fausto Cabrera Dávila insistió en que para ayudar a la población es necesario que se otorguen a Poza Rica más apoyo tanto para personal médico de los hospitales como el mayor número de pruebas para detectar el COVID-19 y le exige al gobierno estatal y federal que hagan lo pertinente.



Sobre las pruebas, dijo que son fundamentales ya que estima que de cada 266 casos confirmados, entonces hay una probabilidad de hasta de mil 832 contagios.



Mencionó que las personas que se consideran sospechosas de contagio son las primeras que deben ser evaluadas para descartar si son pacientes de COVID-19, ya que el sector salud determina que es mejor que se regresen a sus hogares y solo serán internados hasta que su condición se agrave, siendo la postura que se tiene en todo el país, ya que esto demuestra que los médicos están actuando de manera empírica, sin la herramienta científica que les confirme de más casos y no se debe actuar en base a las estadísticas.