Fallaron los operativos; en región Xalapa, retumbaron los cohetes este fin de año

Pese a los operativos del Ejército, Seguridad Pública y Protección Civil, el ruido de pirotecnia inundó los barrios y las colonias de la ciudad de Xalapa y Coatepec durante la noche del 31 de diciembre.Aun con la prohibición del uso de pólvora, el sonido de cohetes se prolongó más de 30 minutos después del inicio de año, tal y como reportaron usuarios en redes sociales, en toda la Capital.En Coatepec, al dar la medianoche, la pirotecnia sonó por diversas zonas y no faltó quienes hicieran sus “viejos” llenos de material explosivo, quedando sus restos en calles tras haber sido quemados en celebración del año que acaba.Según el Ayuntamiento del Pueblo Mágico, al menos hasta el pasado 28 de diciembre no habían logrado aseguramientos de pirotecnia que se vende en calles.Según el director de Comercio de Coatepec, Gabriel Morales, los comerciantes esconden la mercancía, por lo que contemplaban operativos en la noche. “En el día no se encuentra nada, ya se hizo uno pero no se ha logrado ningún decomiso”, dijo.Asimismo, este mes en la Capital, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y Protección Civil implementaron operativos los días 17, 18 y 22 de diciembre en las calles de Clavijero, en la colonia Revolución y en la zona de El Árbol, donde se llegó a desatar una trifulca entre autoridades y comerciantes de explosivos.El pasado 24 de diciembre, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero exhortó a los ciudadanos a no comprar pirotecnia, debido al riesgo para las propias familias."Porque las explosiones le hacen mucho daño a los animales; para algunas personas es muy divertido estallar cohetes pero debo decirles que eso lastima severamente la salud de los animales y las personas neurodiversas y que pueden tener problemas como autismo por el tipo de estallidos", dijo el Alcalde.Adicionalmente, el titular de Protección Civil, José de Jesús Vargas, había revelado que por aseguramientos se habían recolectado 420 kilogramos de material explosivo.Hay que añadir que el funcionario ha enfatizado que estas medidas continuarán por lo menos hasta el próximo 6 de enero.Incluso, ayer 31 de diciembre, cuerpos de auxilio atendieron el reporte de un incendio de pastizal en La Pradera, aparentemente provocado por pirotecnia mal controlada