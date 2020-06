Fallece Administrador del mercado “Coatzacoalcos” por dengue

El administrador del mercado “Coatzacoalcos”, José Eddy Zúñiga Morales, falleció la noche del miércoles presuntamente de un paro cardiorrespiratorio agudo.



Rosendo Duran Barragán, director de Mercados, dijo desconocer el parte médico puntual por lo que no se aventuró a confirmar si el funcionario tuvo coronavirus.



Ante los rumores que trascendieron, añadió que familiares dieron a conocer que desde hace unos días el funcionario público tenía dengue, lo que agravó su estado de salud.



“Es lamentable esta pérdida de nuestro compañero Eddy, no tengo el parte médico de que falleció. Lo que me dice su esposa que le dio un paro cardiorrespiratorio agudo, él tenía desde hace unos días un problemita de dengue”, comentó.



Aunque Zúñiga Morales fue trasladado a un hospital particular para su atención, los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida.



“Me comentó su esposa que bajó su oxigenación y precisamente por eso lo hospitalizó, porque ya requería una atención médica”, dijo.



Sin dar cifra, el entrevistado reconoció que sí han fallecido algunos trabajadores de los mercados de la ciudad a consecuencia del Covid-19.



Finalmente, expuso que de manera diaria se aplican todas las medidas sanitarias en las centrales de abasto, por eso realizan los cierres a las 3:00 de la tarde, para que se efectúen los trabajos de limpieza pertinentes.