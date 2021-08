Fallece Alfonsina, la líder de las mujeres de los 400 Pueblos

La aguerrida Alfonsina Sandoval Urbina ha muerto, señalaron integrantes de la organización Los 400 Pueblos en este municipio, quienes señalan que pretenden realizarle un homenaje en su novenario.



La líder de la Asamblea de Mujeres del Movimiento Nacional de Los 400 Pueblos, y brazo derecho de César del Ángel Fuentes en la eterna lucha por tierras, falleció víctima de una infección, afirmaron.



La mujer, mal hablada y luchona, cobró notoriedad incluso en medios internacionales cuando en plazas como Xalapa, Ciudad de México y otros lugares, encabezó marchas y plantones con grupos de mujeres que se desnudaban en sus protestas contra presunta represión oficial, sobre todo en el periodo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes.



La dirigente tuvo un periodo de fuerte lucha tanto en Álamo como en Tihuatlán, específicamente por la disputa de tierras en Chichicoaxtla, de este municipio, donde llegó a sentar sus reales.



Integrantes de los 400 Pueblos afirmaron que Alfonsina murió el domingo pasado en Martínez de la Torre, donde vivía, pero por la falta de señal telefónica apenas se enteraron, por lo que no pudieron acudir al sepelio, pero dijeron que le harán un homenaje en el novenario.



Agregaron que en días pasados la mujer fue mordida por un perro, lo que le habría derivado en una infección que no le pudieron controlar y le causó el deceso. Descanse en paz.