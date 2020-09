Fallece cuarto médico del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” por COVID-19

Este lunes, la Sociedad Médica del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” dio a conocer el deceso del médico Luis Jorge Oviedo Loranca.



De acuerdo a información, se trata del cuarto doctor de esta institución fallecido por COVID-19.



A través de sus redes sociales, la Asociación de médicos lamentó el fallecimiento de su compañero cirujano, quien era muy estimado, expresando su solidaridad con familiares y amigos.



“Un compañero que recordaremos por su labor, dedicación y servicio a los demás, enviamos nuestras condolencias a toda su familia y a todo el personal de nuestro hospital con quien tuvo la oportunidad de colaborar”.



Apenas hace cinco días, el presidente de dicha asociación, Juan Francisco Guerrero Morales, informó la muerte del médico Víctor Rivera Uribe.



Cabe señalar que la Asociación de Médicos ha hecho exhortos a la población para respetar y atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues si bien los médicos continuarán atendiendo, es necesario que la población acate lo dispuesto.



HAY OTROS MÉDICOS QUE SIGUEN INTERANADOS POR CAUSA DEL COVID-19



El presidente de la Sociedad Médica del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, Juan Francisco Guerrero Morales, informó que algunos médicos se encuentran en terapia intensiva luchando por sus vidas, luego de contagiarse de coronavirus.



Aunque no especificó la cantidad de especialistas que se encuentra hospitalizados, refirió el caso del doctor Armín Arronte, quien tiene 55 días internado, así como el médico, Luis Jorge Oviedo Loranca, quien este lunes murió luego de estar luchando en contra del padecimiento durante dos semanas.



“Tenemos médicos que llevan ya hasta 55 días en terapia intensiva y que siguen luchando, realmente el doctor Luis Jorge Oviedo fallece luego de un periodo previo de internamiento (…) Qué pena, no puedes asimilar la pérdida de uno cuando ya tienes en puerta otro deceso”, señaló.



Asimismo, lamentó que el hospital no haya podido despedir a estos médicos como se merecen, pues aseveró que ni siquiera han tenido la oportunidad de llorar estas pérdidas, por lo que aseguró buscarán una forma para hacerlo.

“Lo estamos sopesando, estamos viendo como lo vamos a hacer, esto todavía no termina, tenemos otro compañero que está en terapia intensiva, el doctor Armín Arronte y que está luchando por su vida, la esperanza es que ya no haya más y que en un momento dado los que hayan fallecido tengan una despedida como se merecen, no hemos tenido oportunidad de llorar nuestras pérdidas, ni siquiera poder manifestarle a la familia la impotencia y la desesperación, no se nos ha permitido como merecen”, comentó.



Finalmente, reiteró un llamado a la población a cuidarse y respetar las medidas sanitarias, para evitar más contagios.