Fallece el actor mexicano Xavier Marc

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) reportó esta mañana el fallecimiento del actor, director y docente mexicano Xavier Marc, tenía 76 años de edad."@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Xavier Marc. Actor, director y docente mexicano, con una amplia trayectoria en televisión. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias", se lee en el comunicado.Xavier Marc tenía varios meses que no era llamado para alguna producción en cine y televisión, pese a haber compartido en su carrera set con Silvia Pinal y Antonio Banderas.Todavía en 2017, leyó junto con “La Chivis” pasajes del libro Esta soy yo, biografía de la actriz leyenda de la Época de Oro del Cine Mexicano.Un año después participó en lo que sería su último trabajo registrado en televisón, "Tenías que ser tú", protagonizado por Ariadne Díaz y Andrés Palacios pero seguía con actividades educativas.Esta mañana se dio a conocer su fallecimiento a los 74 años de edad. Tapatío de nacimiento, fue actor, director y docente de actuación, contabilizando más 30 telenovelas, 40 películas y alrededor de 50 obras de teatro.Debutó en "Desencuentro" en 1964 y en el plano profesional con la obra de teatro "La Comedia de las Equivocaciones". Estudió actuación en la Escuela de Artes Teatrales del INBA.En una entrevista con El Universal recordó que la lectura, su máximo placer, le había sido inculcado por su madre, quien le daba libros de Víctor Hugo y Honoré de Balzac, así como de distintos poetas franceses.De sus lecturas preferidas, refirió que la novela histórica es la que más le gustaba, pues los autores toman personajes reales y los novelizan.Uno de sus libros de cabecera era El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, porque, depende de las etapas de la vida, se le puede dar interpretaciones."Amor sin maquillaje", "Barrera de amor", "La leyenda del Zorro" y "El alma no tiene color" fueron algunas de las producciones en que participó.Se desconocen las causas de su muerte pero ha trascendido que fue encontrado en la terraza de su hogar y habría dejado un mensaje póstumo.Su amiga, la actriz Lucero Campos, lamentó lo ocurrido.“Con profunda tristeza y gran pena, les comparto que acaba de fallecer mi amigo del alma, mi adorado, gran actor, director, sindicalista defensor de nuestra profesión. Extraordinario compañero humano y muy sensible”, redactó en su cuenta de Facebook.