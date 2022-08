Fallece el escritor Leonardo Zaleta, cronista de Poza Rica

La tarde de este lunes falleció el escritor e investigador Leonardo Zaleta Juárez, Cronista de la Ciudad de Poza Rica y autor de una veintena de libros. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso.La muerte fue aparentemente repentina, pues hace apenas cinco días su pareja de vida, Carmen Garcés, le dedicó una felicitación en la cuenta personal de Facebook del escritor, con motivo de su cumpleaños.“Feliz cumpleaños al caballero de la crónica, hoy es un día muy especial llegar a una edad maravillosa, que Dios te conceda muchos años más. Mi corazón contigo”, le dedicó ella.Y justamente ayer, Zaleta respondió con otro mensaje en su red social.“Muchas gracias a todos los que me felicitaron con motivo de mi cumpleaños, gracias por sus llamadas, mensajes. Disculpas por no haber contestado antes, les mando un fuerte abrazo y va mi mano con el afecto de siempre. Buena tarde a todos”, fue su última publicación.Asimismo, apenas el pasado 29 de julio el escritor también recibía condolencias, pues se había dado a conocer la pérdida de su hermana Cuny.Las muestras de afecto a su familia y el reconocimiento por la amplia contribución de Zaleta Juárez a la preservación de la historia no solamente de Poza Rica, sino de la región Totonaca, no se han hecho esperar. Descanse en paz.