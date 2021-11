Fallece hombre al caer de un autobús de pasajeros y golpearse la cabeza

Un hombre de unos 35 a 40 años de edad perdió la vida al golpear su cabeza contra el pavimento, tras caerse del camión del servicio urbano de la ruta Lagos de Puente Moreno, en la glorieta del fraccionamiento. Al parecer el hombre iba en los escalones de la unidad y al dar vuelta salió contra el pavimento. La zona fue asegurada por elementos de la SSP, Tránsito el Estado, Protección Civil y personal de la FGE.Esto se dio la noche del jueves en la avenida Medellín y calzada de Las Torres en el citado fraccionamiento. Ahí iba circulando la unidad número U-235, de la ruta 85 -Lagos de Puente Moreno y al tomar la curva se cayó un pasajero por la puerta trasera. Se dijo que la unidad iba llena y con la puerta abierta.Era un hombre de unos 35 a 40 años de edad que golpeó su cabeza contra el suelo, quedando herido mortalmente. La unidad se detuvo unos metros adelante y el conductor decidió irse para no ser detenido.Otra versión apunta a que el pasajero estaba alcoholizado y que no quiso que cerraran la puerta trasera cayendo y golpeándose.La zona fue acordonada por los elementos de Transito el Estado, y Protección Civil Municipal, así como de la Policía Estatal. Los paramédicos de PC revisaron a la persona, pero ya no presentaba signos vitales.Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial procedieron al punto para las diligencias del caso, aseguramiento de indicios y traslado del cuerpo al Forense, quedando por el momento como no identificado.Serán las autoridades ministeriales quienes determinen lo que sucedió con el pasajero del servicio urbano.