Fallece Mercedes Barcha, viuda de Gabriel García Márquez

Mercedes Barcha, viuda del nobel colombiano de Literatura Gabriel García Márquez, murió este sábado a la edad de 87 años en Ciudad de México, informó el diario El Universal de Cartagena. "La Gaba", como la llamaba su familia y amigos, fue, según biógrafos del escritor colombiano, pieza fundamental en la creación literaria del autor de "Cien años de soledad".



Según el rotativo, el fallecimiento de Barcha, fue confirmado por Gabriel Torres García, sobrino del nobel, fallecido el 17 de abril de 2014, también en Ciudad de México.



"No sabemos mucho pero sí podemos confirmar la veracidad de la noticia. Uno de los hijos le contó a una hermana que vive en Cartagena y los familiares nos enteramos enseguida", expresó Torres García.



Por su parte, la Fundación Gabo, creada por el Nobel colombiano manifestó: "Mercedes Barcha falleció en la mañana de este sábado, 15 de agosto, en su residencia en Ciudad de México, donde se estableció con Gabo en 1981. Tenía 87 años".



La Fundación recordó que Gabo y Mercedes se casaron en 1958 en Barranquilla y "fruto de su matrimonio nacieron Rodrigo García Barcha, destacado director de cine y televisión (...) y Gonzalo García Barcha, diseñador, pintor, tipógrafo ilustrador y editor de libros, licenciado en Bellas Artes de la Parsons School of Design en Nueva York".



"La Fundación Gabo, su director general, Jaime Abello Banfi, y su Consejo Rector lamentan profundamente el fallecimiento y acompañan en este momento de enorme tristeza a la familia y allegados de Mercedes Raquel Barcha Pardo, viuda de su fundador, el nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez, y madre de Rodrigo y Gonzalo García Barcha, miembros de su Junta Directiva", agregó la institución.



Además, de acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, según informaciones preliminares, Barcha padecía problemas respiratorios.



"Ella ha jugado el papel de la Beatriz de Dante, sólo que Gabo logró casarse con su Beatriz y vivir más de 50 años a su lado. Él ya era un genio cuando se casaron, pero sin Mercedes no habría logrado hacer todo lo que después consiguió en la literatura y en la vida”, declaró a El Universal, en 2014, el escritor inglés Gerald Martin, autor de la biografía Gabriel García Márquez: una vida.



En 2017, en Cartagena de Indias, Colombia, Mercedes Barcha, en un encuentro con el gerente general del Banco de la República, Juan José Chavarría, selló la donación de la colección personal de libros del escritor, entre primeras ediciones y traducciones de toda su obra literaria y periodística, conformada por un total de 2 mil 982 ejemplares de 45 títulos que están en mil 104 ediciones en 43 diferentes idiomas.



"Con mucha tristeza me entero de la muerte de Mercedes Barcha, mujer tenaz y generosa. Cómplice indiscutible de Gabo, madre de Rodrigo y Gonzalo. Nuestro más sentido pésame, vuelan mariposas amarillas", escribió en Twitter.