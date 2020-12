Fallece por COVID-19 ex regidor de Cerro Azul y líder de taxistas de la zona norte

El dirigente de taxistas de la zona norte, Ruperto Morales Martínez, falleció este domingo por complicaciones derivadas del Covid-19, confirmaron allegados al líder social que vivía en esta ciudad.



Morales Martínez fue regidor del PRI del 2010 al 2013, durante el periodo del ex alcalde José Luis Terán Intriago, fallecido en septiembre de 2014, recordó al respecto el también ex regidor, Tomás Melo Santiago, ahora dirigente municipal del PRD.



Añadió que era, además, integrante de la Barra de Abogados y miembro del Movimiento Acceso Directo a la Autopista (MADA), una agrupación que lucha para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) construya una carretera que enlace a Cerro Azul con la autopista Tuxpan-Tampico, o de lo contrario la ciudad quedará aislada.



Ruperto Morales se desempeñaba como secretario de la Coalición de Taxistas de la Zona Norte, que agrupa a varios municipios de la región, y era sumamente insistente para que los agremiados asumieran todas las medidas sanitarias ante la pandemia.



Se contagió del virus y en los últimos días se complicó su salud, por lo que este domingo era trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja de Cerro Azul hacia Tuxpan, pero al llegar al Hospital General “Dr. Emilio Alcázar” ya no tenía signos vitales, tras lo cual la familia inició trámites para cremarlo en el puerto y llevar sus cenias de regreso a su ciudad de origen.