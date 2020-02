Fallece sacerdote de la Diócesis de Orizaba

Esta semana la Diócesis de Orizaba se vistió de fiesta y alegría porque en un ambiente de falta de vocaciones fue ordenado un nuevo sacerdote. Lamentablemente, hoy está de luto por la muerte de uno de sus presbíteros.



Fue ayer, ya casi al finalizar el día que el padre Herminio Zárate Pérez falleció. Nació en Orizaba, tenía alrededor de 27 años de servicio a la iglesia y trabajaba en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Loma Grande, desde hace un par de años; sin embargo, mucho tiempo sirvió en Ciudad Mendoza e Ixtaczoquitlán.



En las redes sociales tanto del Seminario “La Sagrada Familia”, así como del Periódico Diocesano "Buena Noticia", muchos fieles han lamentado esta pérdida y recuerda que era un sacerdote con una forma de servir muy bonita y peculiar, además que lo consideraban un sacerdote joven a sus 57 años.



"Era muy querido, carismático; con un estilo peculiar pero que llamaba la atención. Era un sacerdote de puertas abiertas", manifestaron algunos fieles.



De igual forma sus compañeros lamentaron esta partida, en primer lugar porque era un buen amigo, servidor, hermano, pero también por lo que esto significa para la Diócesis, pues no es un secreto que se requieren más personas decididas a escuchar el llamado al sacerdocio.



En este momento hay unos 80 sacerdotes en la Diócesis de Orizaba, pero no todos están en servicio ya que algunos están pensionados o enfermos, y no están en servicio.