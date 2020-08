Fallece última víctima de explosión del pasado 20 de julio en Poza Rica

Los familiares de las tres mujeres que fallecieron en la explosión de zona de trampas de Petróleos Mexicanos, en la colonia irregular La Barita, piden a los vecinos que desalojen el área y dejen de confiar en supuestos líderes populares que les prometieron un terreno para vivir ya que el riesgo es latente en ese sector.



La mañana de este viernes falleció la señora Ana Gabriela Félix Morales, la última sobreviviente de la explosión que el pasado 20 de julio se registró en la colonia La Varita, mientras personal de Pemex realizaba maniobras en zona de trampas de pozo.



“El estruendo por dispersión de gases generó bolas de fuego”, fue como lo describen algunos testigos, de cómo surgió el incendio sobre la vivienda de Servando Cruz y su familia, integrada por su esposa Ana Gabriela Félix y su niña, Zoé Alejandra Santiago Félix, así como de Cristina Morales San Juan y don Pedro Ruiz Luna, quienes estaban de paso y desayunando con sus anfitriones.



Lamentablemente, son los cinco lesionados que resultaron esa mañana con quemaduras del segundo y tercer grado sobre el ochenta por ciento de su cuerpo y que, hoy con Ana Gabriela, ya todos perdieron la vida.



La familia Martínez San Juan, la madre y hermanas de Cristina y a la vez abuela y tías de Ana Gabriela, están consternadas porque mantenían la esperanza que la única sobreviviente pudiera librar la batalla, siendo atendida en el Hospital “Luis F. Nachón”, en Xalapa.



Se está en espera que el cuerpo de Ana Gabriela Félix Morales se traslade a Poza Rica para que sus familiares realicen los servicios religiosos y funerarios, para finalmente darle el último adiós, lo cual sea posible en la comunidad de Tres Flores, del municipio de Papantla, donde yacen los restos de su hija, Zoé Alejandra.



La muerte de Ana Gabriela cierra el ciclo de una tragedia familiar para las mujeres de la familia Martínez San Juan, es un matriarcado en el cual se mantiene la solidaridad y esto reforzó los lazos ante la gravedad que padecieron Cristina, Ana Gabriela y la pequeña Zoé.



El señor Pedro Hernández es esposo de una de las hermanas de Cristina Morales y asumió la responsabilidad de realizar los trámites y necesidades de las tres lesionadas de esta explosión que ocurrió a solo diez metros de distancia en el domicilio de don Servando Cruz.



En entrevista con José Hernández, sobre el sentir de la familia Martínez San Juan, manifestó el agradecimiento de autoridades que les brindaron el apoyo necesario, tanto a los ayuntamientos de Poza Rica y Papantla, como al Gobierno del Estado de Veracruz por las gestiones realizadas.



En su punto de vista, tras la amarga experiencia al perder a tres familiares siendo personas de escasos recursos, José Hernández hizo un llamado a las familias que habitan en la colonia La Barita que siendo un asentamiento irregular tomen conciencia del alto riesgo que están viviendo de manera latente.



“Si hay culpables, pero PEMEX se deslindará de todo esto porque estaban haciendo mantenimiento en el área, pero no tuvieron precaución de desalojar a los vecinos. Ellos son los culpables porque si hacen mantenimiento debieron mantener acordonada el área, pero no lo hicieron y mandaron a personas inexpertas a trabajar ahí”.



Dijo que la población vulnerable económicamente debe evitar caer en manos de pseudolíderes que cobraron cantidades por darles un espacio para vivir pero que no garantiza la certeza legal ni su propia seguridad.



“Espero que se eviten vivir en esa área porque el que está encargado ahí, como líder, deben ver las autoridades eso porque están haciendo dinero con los cimientos de ahí y le pido a las familias que se cuiden, que se retiren antes de ese lugar y que vean nuestra experiencia”.