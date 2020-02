Falta a gobierno conocimiento y organización para abatir inseguridad: Arzobispo

La inseguridad que se vive en el Estado de Veracruz es generalizada, no paran los hechos delictivos, manifestó el arzobispo Hipólito Reyes Larios, quien dijo que los creyentes lo que tienen que hacer es multiplicar la oración pues todos los sectores están resultando afectados.



Añadió que lo que le falta a las autoridades es mayor conocimiento y organización, "porque mientras estén con ambigüedades no se puede y crece mucho la gente que hace el mal y la autoridad siento que es permisiva".



De igual forma destacó que han muerto por temas de inseguridad mucha gente de todos los sectores entre ellos destacó sacerdotes -cinco en los últimos años- periodistas, por citar.



Expuso que todos los sectores tienen que realizar lo que les toca, como expresar la situación como está el país, aunque no le parezca a las autoridades. "Nosotros debemos estar atentos y también ir diciendo lo que está pasando para buscar el remedio y no sólo por constatación".



Dijo que saben de casos de taxistas que son víctimas de la delincuencia, pues les piden la corrida y en algunos casos terminan por asesinarlos.



Se le preguntó si los programas sociales están funcionando y ayudando en algo a componer esta situación, a lo que dijo que ya existían con sus recovecos pero la gente estaba a gusto cuando recibía su dinero, pero ahora falta más organización y que haya claridad en los objetivos. "Falta que se cumplan muchas esperanzas que se dijeron, pero esperamos que esto se concrete".