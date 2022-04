Falta ambulancia para comunidades de Zongolica, denuncian

Pobladores de la localidad de Totolacatla, en Zongolica, expresaron su molestia por la falta de una ambulancia en las comunidades, pues en caso de una emergencia no hay cómo trasladar a los accidentados o enfermos y los resultados pueden ser fatales, como fue el caso de un joven de aproximadamente 25 años que sufrió un accidente en motocicleta el jueves y ante la falta de vehículo que lo pudiera trasladar de manera oportuna, terminó falleciendo.Los ciudadanos indicaron que en la administración pasada quitaron las ambulancias a las localidades y eso fue un error, pues muchas de ellas están muy lejos de la cabecera o de un hospital.Dijeron desconocer por qué las retiraron, pero se hizo el compromiso de que en esta administración regresarían esos vehículos, pero lejos de ellos, hoy son usados para actividades particulares.Uno de los quejosos comentó que “me tocó verlas en la ciudad de Córdoba, en donde los supuestos encargados estaban haciendo compras, pero también las he visto en Zongolica, o hasta los bailes”.Refirieron que han pasado cuatro meses de la administración actual y quisieran dando tiempo al presidente, pero si se lo siguen dando sin exigir, así se les irán los cuatro años.Consideraron que el actual encargado de Protección Civil tiene disposición, pero no ven que tenga recursos ni insumos, la ambulancia está descompuesta, no hay tanques de oxígeno, entonces de nada sirve.