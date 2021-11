Falta apoyo a pequeños productores de cultivos nativos: investigador

El chef e investigador gastronómico, Arodi Orea, consideró que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) y otras dependencias deberían impulsar la siembra de cultivos nativos, como el chile y maíces criollos, mismos que por el cambio climático se han ido perdiendo.Y es que cuestionó que los pequeños productores no pueden ingresar a ningún programa del Gobierno Federal porque tienen menos de tres hectáreas.“La SEDARPA debería impulsar el cultivo de este tipo de productos que llamamos nativos porque está pasando y lo veo porque trabajo con productores de toda la región, ellos no entran a programas federales de ningún tipo porque tienen menos de tres hectáreas y para poder entrar, tienen que tener mínimo tres hectáreas”, indicó.En entrevista, Orea acotó que estos campesinos tienen un cuarto de hectárea donde siembran estos productos nativos, primordialmente para su consumo durante el año, entonces están excluidos de los apoyos gubernamentales.Además, recordó que el exceso de lluvias en la región de Misantla, principalmente con el paso del huracán Grace, dañó el 80 % de las plantaciones de estos productos básicos de la gastronomía mexicana, quedando en el desamparo económico dada la pequeña cosecha que generan.“Cuando se les pierde la cosecha de chiles, se les pierde la cosecha de maíz como ahorita o los frijoles, entonces tienen que empezar a comprar híbridos, que es lo que está pasando ahora en la gastronomía mexicana”, lamentó el chef xalapeño.Reiteró que esta situación está afectando porque es la base de la comida que todos los mexicanos cotidianamente o festivamente consumen. “Hay una modificación y empezamos a traer productos de otros como Chihuahua (…) lo que comemos en Xalapa como chile seco no es de Veracruz”, expresó.La pérdida de las cosechas nativas lleva consigo la pérdida de platillos ancestrales como los moles o los pipianes, porque no todos los maíces, de acuerdo con la experiencia de los campesinos, funcionan igual para preparar masas.“Si usan un híbrido no les salen ciertos talles, tienen que ser ciertos maíces criollos que tienen que pasar por diferentes procesos para que de esta forma tengas lo que antes se comía. Por eso hemos perdido comidas, porque ya no los están produciendo de la manera que se hacía tradicionalmente”, abundó.Nuevamente, lamentó que el Gobierno no apoye a los productores con políticas públicas que no solamente vean la cuestión económica, sino también lo que hay alrededor de sus cultivos nativos, que se ven desplazados por los híbridos.“Si un vecino siembra un cultivo híbrido también se contagia la milpa o por ejemplo, los que fumigan están matando los quelites, los acuyos, que ahora es muy difícil conseguirlo porque con estos agroquímicos para quemar las plantas, las malas se llevan también las buenas, y ahora no tenemos productos de este tipo”, manifestó.