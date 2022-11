Falta de cultura vial e infraestructura ocasionan que ciclistas sean víctimas de accidentes

La falta de una cultura de la prevención entre algunos ciclistas, los automovilistas y hasta de la infraestructura adecuada en servicios, ocasiona que los ciclistas sean víctimas de accidentes en carretera, indicó el presidente de la asociación Bici Ori Paz y Bien, Delfino Ramírez Encarnación.Recordó que el pasado fin de semana hubo un ciclista atropellado en el municipio de Tlilapan, el cual había sido reportado como grave y ahí posiblemente influyó el que es una zona que cuenta con poca iluminación.Mencionó que mucha gente hoy en día utiliza la bicicleta como medio de transporte como un ayuda a su economía, para su mismo trabajo o por deporte, pero muchos de ellos no usan casco, chaleco fosforescente o focos, lo que los hace muy vulnerables a los accidentes, en los que no sólo salen heridos, sino hasta pueden perder la vida.Sin embargo, comentó que también hay automovilistas que no tienen una cultura de la prevención y no tienen respeto a los ciclistas, también hay operadores de unidades del transporte público que van sobre el tiempo y no respetan a quienes circulan en bicicleta.Reconoció que nunca se ha sabido que las autoridades brinden alguna capacitación en este tema.El presidente de la asociación Bici Ori Paz y Bien hizo un llamado a las autoridades a que pongan también de su parte para fomentar una cultura preventiva, pues en todas partes se sabe de ciclistas atropellados, sobre todo en los municipios de Río Blanco, Mendoza, Nogales y Huiloapan.