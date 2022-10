Falta de docentes desató pleito entre padres en secundaria de Orizaba

Una comitiva de la escuela secundaria “Margarita Maza de Juárez” viajará a Xalapa para solicitar a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que les doten de cinco docentes faltantes.Esta situación originó este lunes un conflicto, pues por la mañana padres de los grupos de primero intentaron tomar el plantel porque a sus hijos les faltan 100 horas de clase, así como otras inconformidades que plantearon con la Sociedad de Padres de Familia.Los inconformes acusaron a la Presidenta de esta agrupación de no dar cuentas claras, además de que pretende cobrar a los padres que no pagaron el ciclo escolar pasado y para lo cual les hizo firmar un pagaré.Por su parte, la misma presidenta de la Sociedad de Padres, Rocío Barragán Campos, indicó que no se opone a que le hagan una auditoría, pero también que la hagan a la dirección y a los maestros, pues no todos trabajan.Señaló que quienes más cuestionan son los que menos quieren cooperar con las cuotas, pero está dispuesta a rendir cuentas a los padres que se acerquen.Consideró que tomar el plantel sólo afecta a los demás alumnos, por lo que lo mejor es acudir a Xalapa para hacer la gestión ante las instancias correspondientes, que son las autoridades educativas.Aunque al principio un grupo de padres pretendía tomar las instalaciones, otros se opusieron y finalmente se realizó una reunión en el interior del plantel en donde se acordó que la directora, el supervisor escolar y un representante de los padres por cada grupo irían a Xalapa para hacer la gestión por los maestros que faltan en la secundaria.