Falta de medicamentos llegaría a ser un delito contra la humanidad: Sacerdote

Si existen omisiones o atentados contra la salud pública pueden ser en un momento delitos contra la humanidad, por eso se debe dar la atención médica y de suministro de fármacos a quien lo requiere porque tiene una enfermedad que necesita de esas sales curativas para que su vida no esté en riesgo, indicó el vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez.



"Así como en otros tiempos se habló de la mala calidad de medicamentos oncológicos, que incluso se dijo que era agua, en este caso habría de recordar que las omisiones en cuestión de atención a situaciones vitales de salud, en algún momento pueden convertirse en un delito".



Al cuestionarle sobre el reclamo de diferentes personas por falta de medicinas, algunas de las cuales depende su vida y no tienen el suministro a pesar del INSABI, destacó que es comprensible que cuando inicia una institución tiene deficiencias, pero dentro de éstas hay prioridades como la atención a enfermos oncológicos, VIH que generan otro tipo de afecciones "esto es una cuestión de prioridad en la salud pública que se debe atender".



Agregó que no se pueden esperar las autoridades a que se estabilice hasta diciembre el sistema para atender a personas que urgentemente requieren el servicio médico y que no tiene que ver con un mantenimiento de salud, sino que son cosas vitales, pues de ello puede depender la vida.



El Sacerdote dijo que detrás de las cifras de pacientes que requieren de esas medicinas hay rostros de niños y adultos que necesitan esos fármacos o que sufren porque su familia no lo recibe.



Destacó que no es justificación que se tengan problemas con farmacéuticas, pues si no se tiene un proveedor se busca otro para atender el problema.