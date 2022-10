Falta de medicamentos y especialistas, principales carencias en el ISSSTE Orizaba

Falta de medicamentos y especialistas son las principales carencias que hay en el ISSSTE, por lo que la atención que brinda esta institución al menos en Orizaba, es deficiente, señaló Miguel Ángel Cruz Arellano, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Tecnológico de Orizaba.Señaló que hace falta un cardiólogo, pero también un dentista y son especialidades que se considera que son de vital importancia para un hospital como el de esta ciudad.“Mandan la solicitud a Veracruz para que se nos atienda y tardan meses y a veces llega el documento con una negativa de que ya no nos pueden atender. Eso no es posible, hay casos de compañeros enfermos que con la atención que nos ha dado el director han estado saliendo, pero por qué ir el secretario general a pelear eso, por qué no hacerlo de manera directa con los pacientes”.Recordó que hay derechohabientes que no tienen esa oportunidad de que vaya alguien a hablar por ellos, entonces se quedan enfermos o fallecen porque no reciben la atención adecuada.Comentó que con el director de la Clínica Hospital han tenido pláticas, también una reunión con el subdirector Médico en Xalapa, pero es la misma contestación: no hay dinero para atender algunas enfermedades, algunas especialidades.Nos dicen también que en el concurso que se hizo para contratar médicos hubo áreas que se quedaron sin contrataciones porque no llegaron especialistas, “pero yo tengo amigos médicos con esas especialidades y no les han dado la oportunidad”.Mencionó que han llegado internistas y son los que están cubriendo esa especialidad, tampoco hay oftalmólogos, entre otras.