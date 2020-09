Falta de permiso retrasa puesta en operación de bomba de agua, acusan colonos

Habitantes de la colonia Ampliación Bajadas piden al Ayuntamiento de Veracruz resolver el problema de la falta de energía eléctrica en la bomba de agua de esta zona, ya que por la falta de un permiso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha negado a conectar la bomba.



De acuerdo a la señora Concepción Grajales Sánchez, habitante de la zona, esta colonia tiene un pozo instalado para surtir del servicio de agua a más de 2 mil lotes, sin embargo, Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha negado a energizarlo porque no cuenta con la autorización de Grupo MAS, ni del Ayuntamiento de Veracruz.



Por ello, exigieron a la autoridad municipal que encabeza Fernando Yunes Márquez agilizar este trámite, ya que este pozo daría abasto a más de 3 mil familias que habitan esta colonia y aunque fue construido en la administración de Ramón Poo Gil, desde entonces los habitantes esperan que se ponga en marcha pero el actual Ayuntamiento les ha negado la autorización, bajo el argumento de que se están revisando los permisos.



“Ramón Poo dejó aquí un pozo, aquí abajo y hay una red de 2 mil lotes, en cada casa ya tenían su toma de agua, lista y preparada porque ya estaba nada más era la cuestión de la luz, era lo que nos paró, entonces se le hizo por oficio la petición al Alcalde y a Grupo MAS pero nunca hemos tenido respuesta de ellos”, dijo.



Los vecinos señalaron que incluso una familia del lugar donó parte de su terreno para que se construyera este pozo, se colocaran las bombas y el medidor de electricidad, sin embargo, a poco de que concluya la administración de Fernando Yunes Márquez no han logrado que se ponga en marcha.



Grajales Sánchez comentó que actualmente el servicio lo obtienen manualmente con pozos que son construidos por cada familia dentro de sus terrenos, sin embargo, esta manera les parece insalubre, pues al tampoco tener drenaje, los pozos son construidos a la par de las fosas sépticas.



“El sistema de agua de aquí de nosotros es bomba de jarra, un tubo puyón y nuestra bomba y cada uno, como verás en cada terreno hay una familia, un bomba y un fosa séptica porque no tenemos drenaje, entonces esto se nos ha contaminado pero así vivimos, por eso le hemos pedido a las autoridades que nos metieran la red de agua y pozos que es con lo que vamos a alimentar los 2 mil lotes de ampliación bajadas y los más de 3 mil habitantes que somos. Pero desgraciadamente, el Alcalde nunca nos atendió esta petición”, señaló.



Actualmente, la red de agua está instalada en 2 mil terrenos, la bomba y el pozo se encuentran abandonados en un terreno bardeado y las familias continúan con el servicio de agua de manera manual.



Cabe destacar que hace unos meses, los habitantes de esta colonia dialogaron con Yunes Márquez, sin embargo, no les ha dado respuesta al respecto.