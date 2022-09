Falta de traductores limita acceso de mujeres indígenas a servicios de salud

La directora general del Instituto de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, María Luisa Santes Santes, acusó que la falta de traductores de lenguas originarias impide que los servicios de salud lleguen adecuadamente a las mujeres de comunidades.Y es que expuso que en las zonas indígenas, las mujeres tienen pudor a ser revisadas por un médico general, lo que deriva en ocasiones en muertes maternas o el diagnóstico tardío de enfermedades como cáncer, acusando a los funcionarios que estaban a su llegada en el ente a su cargo de no haber hecho su trabajo de sensibilización sobre el cuidado en salud sexual y reproductiva."A partir de que yo llegué (hace tres meses), estamos recorriendo los municipios y hablamos con nuestra propia lengua, porque la gente en los pueblos no habla el español", expuso al apuntar que la Secretaría de Salud no les está llevando la información en su propio idioma."La Secretaría de Salud (sí lleva los servicios), pero necesita gente que hable la lengua indígena y eso impide. Nosotros estamos buscando traductores en los municipios, en eso estamos trabajando, son tres meses, no les puedo contestar todas las preguntas. Hacen falta traductores en todos los municipios indígenas", puntualizó.La funcionaria expuso que las comunidades originarias han sufrido discriminación y por eso se avergüenzan de hablar sus propias lenguas, de allí que es necesario que haya traductores en todas las 13 que se hablan en el territorio veracruzano.Sobre los embarazos y nacimientos en niñas indígenas, comentó que es algo que siempre pasa en estos pueblos porque se casan desde los 12 o 13 años.Además, sostuvo que la violencia de género en estas zonas también sigue prevaleciendo "y no es fácil de combatir", sin atreverse a especificar con qué frecuencia y únicamente señalando que se han impartido cursos y talleres para sensibilizar a los hombres sobre el respeto hacia las mujeres.