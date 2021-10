Falta mucho para acabar con violencia contra la mujer: Diócesis de Orizaba

El vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, comentó que se debe de acabar todo tipo de violencia contra las mujeres; no deben de ser violentadas ni en la iglesia, ni en la política, ni en la sociedad, sin embargo. reconoció que para llegar a esta meta hay mucho trabajo por hacer."Reconocemos también a los grupos que están luchando por el reconocimiento de los derechos y la dignidad de las mujeres, pero hay mucho que dialogar todavía para encontrar los caminos correctos y que ya no haya una violencia contra la mujer en ningún campo: ni dentro de la iglesia, ni en la política, ni de la sociedad".Agregó que la violencia contra la mujer, se expresa de muchos modos: cuando en un trabajo donde desarrolla el mismo trabajo no tiene igual remuneración que un varón."Cuando se decide no darles las mismas oportunidades de educación en una familia. La violencia contra la mujer se puede dar cuando se les descalifica por actitudes machistas, la violencia contra la mujer se puede dar también cuando no se les valora como debe de ser en algunas actividades profesionales; cuando no se les permite tener una autonomía política y se les dicta lo que deben de decir o lo que deben de proponer como si no fueran capaces de tener sus propias iniciativas".El vocero diocesano, apuntó que también ésta se presenta cuando no se les respeta por el hecho de ser mujer, es decir hay muchas expresiones donde se manifiesta la violencia contra ellas."Creemos como sociedad y como iglesia, que tenemos mucho que trabajar para que se reivindique la dignidad de las mujeres y de todo ser humano".