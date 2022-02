Falta personal y medicamentos en Hospital Integral de Tlaquilpa: Alcalde

El alcalde de Tlaquilpa, Otilio Salas Cervantes, indicó que además de la carencia de medicamentos que hay en el Hospital Integral de Tlaquilpa, hace falta personal, pues es mucha la gente que acude.Recordó que ese nosocomio atiende no solamente a población del municipio, sino de Astacinga, Tehuipango, Tequila, Xoxocotla y Soledad Atzompa, por lo que se ve prioritario el que haya más personal para que la gente pueda ser atendida y no tenga que dirigirse a otros lugares.Indicó que a través del Comité de Municipios Saludables se espera tener una reunión con el titular de Salud, Roberto Ramos Alor y ahí informar de las necesidades que hay en el hospital.Sobre la falta de medicamentos, señaló que es una situación reiterada y lamentable, pues la gente de la sierra es la que más carencias tiene y en caso de enfermedad no recibe los fármacos que requiere.Con respuesta de la población en cuanto a vacunación contra COVID-19, comentó que en Atlahuilco la gente actualmente se está inoculando, a todo vulnerable de todas las edades.Cabe recordar que en días pasados el Comité de Municipios Saludables eligió como su coordinador al alcalde de Soledad Atzompa, Demetrio Cruz de Jesús, quien comentó la intención de buscar una reunión con el Secretario de Salud a fin de exponerle la situación de vulnerabilidad en que está la sierra de Zongolica y se emprendan proyectos para mejorar la atención en esta materia.