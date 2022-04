Falta por mejorar registro de personas con sordera en Veracruz

La titular de la Oficina del Programa de Gobierno (PROGOB), Waltraud Martinez Olvera, afirmó que se necesita rastrear de mejor manera el número de personas sordas que hay en Veracruz, toda vez que los registros que tienen Organizaciones de la Sociedad Civil como los entes gubernamentales y los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difieren ampliamente.Y es que expuso que según el organismo encuestador, en la Entidad hay 183 mil personas con esta condición de discapacidad; sin embargo, las OSC y el Gobierno contemplan únicamente a 2 mil 600."El INEGI como sabemos hace una encuesta que toma en cuenta limitaciones y en algunos casos discapacidad; mientras que los registros gubernamentales van sumando a la población sorda que accede a algún servicio pero tenemos la necesidad de mejorar esos registros para que la atención no sea solamente a la pequeña población, tenemos registro de 2 mil 600, entonces la diferencia es amplia", comentó.En conferencia de prensa, para presentar el Primer Foro "Diálogo e intercambio de experiencias sobre la introducción del Modelo Lingüístico Sordo en la Educación", consideró que se deben seguir construyendo las mejores herramientas para atender de manera idónea a toda la población.Martínez Olvera comentó que la sociedad civil que ha tratado de dar atención a este sector poblacional ha encontrado limitaciones debido a que la comunicación entre sordos y oyentes es diferente."Justamente uno de los esfuerzos prioritarios es acercarnos con un modelo de comunicación que pueda ir de ida y vuelta, que no es sencillo y abrir la puerta a la garantía de los derechos de las personas sordas", manifestó al acotar que se están llevando a cabo capacitaciones para mejorar las habilidades cognitivas de ellas como de las que sí escuchan.Al lamentar que hay familias con personas sordas que no hacen el esfuerzo por aprender el lenguaje de señas; reiteró que desde el Gobierno del Estado se busca darles dichas herramientas para que puedan interactuar de mejor manera."Entonces tres años no sólo es generar estos registros, es brindar esos espacios para que los modelos puedan apoyar a otros en estos aspectos que nosotros denominamos educativos porque adquirir una lengua al final es educativo, no nada más sirve en tu derecho de comunicación porque todos lo tenemos, sino también en la forma de adquirir, de conocer, de intercambiar culturalmente con otro", destacó Waltraud Martinez Olvera.