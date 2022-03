Falta que leyes de protección a mujeres “aterricen” para que sean realidad: Marea Verde

La integrante de Marea Verde Orizaba, Luz Reyes Huerta, consideró que sí se ha avanzado en la creación de leyes para cuidar y respetar los derechos de las mujeres, el problema es el aterrizaje de esos avances, pues no existe la disposición de las autoridades para que esto sea una realidad en la vida cotidiana de las féminas."Los avances generalmente en la ley están pero ahora falta materializarlos en la vida cotidiana de las mujeres. Falta mucho trabajo por hacer en la sociedad y su conjunto, para que cambie la percepción machista y podamos tener realmente las mujeres una vida libre de violencia".Agregó que hace falta cambiar la mentalidad de las estructuras y eso es un trabajo muy largo y a largo plazo, además no se ven acciones por parte del Estado para que se pueda avanzar."Lo vemos en las escuelas, no hay educación con perspectiva de género, los docentes no vemos que se formen con perspectiva de género. Seguimos viendo en clases ejemplos claros e indignantes de profesores que haciendo uso indebido de su función como catedráticos, agreden, violentan a las mujeres y ese es el mensaje que transmiten a sus educandos. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar esa mentalidad? ¿Cuándo se va a acabar esta vida llena de violencia hacia nosotros? Se ve muy difícil, es ahí donde debemos de seguir exigiendo".De manera general apuntó que se ha avanzado en el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres, pues ya se encuentran tipificados muchos delitos, hay cambios en el Código Civil del Estado que hacen posible para ellas acceder a condiciones más justas en el matrimonio, la patria potestad, la pensión compensatoria, hay tipificados delitos de violencia familiar, psicológica, económica, digital, esta última ha significado la lucha de muchas mujeres.La abogada de profesión dijo que uno de los grandes avances que se ha tenido es la reforma para interrumpir el embarazo. "Son avances importantes para las mujeres veracruzanas, sin embargo, también ha contribuido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional el delito de aborto; todo eso ha venido abonando a que las mujeres tengamos reconocidos nuestros derechos finalmente".