Falta regularizar predios para nuevo panteón y cuartel de GN en Xalapa: Ahued

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil expuso que están trabajando en la desincorporación de dos predios en la congregación de El Castillo, en donde se construirían un panteón municipal y un cuartel de la Guardia Nacional, debido a que están asentados sobre tierras ejidales.Y es que reconoció que sí se necesita un nuevo cementerio para la Capital, aunque reiteró que se debe evaluar la viabilidad legal y posibilidad de que se edifique en ese lote.“Sí se necesita (un panteón) sí requerimos, por ahí tenemos una reserva que compramos, vamos a ver si es susceptible, legal y posible de activarla. Está en un proceso, está en la reserva de El Castillo, es un ejido todavía, estamos en un proceso de regularización del título de propiedad”, comentó.Ahued Bardahuil reiteró que sí es necesario que se busque otro lugar donde construir un nuevo camposanto, algo que consideró deberá hacerse durante su administración.“Y si cumple con los permisos para que se pueda hacer otro espacio porque sí ya es necesario que se busque otro espacio. Tendremos que hacerlo (en su Gobierno) no sé si ese sirva o tenemos que conseguir otro”, expuso.El munícipe dijo que el predio que se daría en comodato a la Guardia Nacional (GN), está en la misma situación del que se utilizaría para el panteón, por lo que se debe dar el proceso de desincorporación.“También en el de la Guardia (Nacional) está en proceso. Como todavía no tenemos el título de propiedad en el proceso de la desincorporación del ejido, ya lo dejó pagado alguna administración, pero no ha culminado el trámite para que se pueda escriturar”, explicó.Destacó la importancia de la donación del lote de tierra a la GN, ya que a su decir sería “muy bueno” en esa zona de la ciudad para que se refuerce la seguridad.