Falta voluntad de directores de escuelas para aplicar el Operativo Mochila

Por falta de voluntad es que los directores de algunas escuelas no quieren aplicar el Operativo Mochila, consideró el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Esteban Pablo Rodríguez Ortega.Destacó que, como representante de esa asociación, está de acuerdo en que se ponga en marcha esa revisión; sin embargo, es importante que los padres también pongan atención a sus hijos y desde sus casas revisen, al menos ocasionalmente, qué es lo que llevan sus hijos a la escuela.Comentó que, aunque les revisen la mochila, en el camino los jóvenes pueden conseguir un arma blanca o hasta pistola, como ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que además de que los padres estén al pendiente es prudente que se aplique la revisión en las escuelas.Para ello, indicó que es importante que estén presentes los vocales de la mesa directiva de cada institución con una autoridad escolar y no se necesita que estén un policía, pues esto incluso puede inquietar a los menores, pero puede estar el director, subdirector o un profesor.Subrayó que con ello no se violenta ningún derecho si antes se pide la autorización a los padres de familia para que por escrito den su consentimiento para esa acción, lo que daría seguridad que nadie está metiendo nada a la escuela con lo que se pueda lastimar a los niños y jóvenes.Agregó que es importante que los directores respeten el trabajo de las asociaciones de padres de familia y no busquen hacer unas a modo para manipularlas, porque ellos son los que trabajan para los paterfamilias, no son sus patrones.