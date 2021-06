Faltan casi 290 policías para Tuxpan ante el tamaño del territorio y densidad poblacional

Por el tamaño del territorio y la densidad de población, el municipio requiere de al menos 450 elementos para la Policía Municipal, señaló el secretario de Seguridad Pública municipal, Rolando Córdoba Zavala.



En entrevista, mencionó que se dispone de 161 elementos debidamente acreditados, por lo que el déficit es de casi 290 elementos para mejorar la seguridad en el municipio, abundó.



Indicó que, por fortuna, se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Policía Naval y Estatal para reforzar la seguridad, sin las cuales la ciudad prácticamente estaría en un estado de indefensión.



Explicó que sin los subsidios federales que llegaban del programa Fortalecimiento para la Seguridad en los municipios (FORTASEG), Tuxpan no podrá crecer en lo que resta de la actual administración en cuanto al número de elementos.



Atajó, sin embargo, que la ciudad dispone de 50 uniformados en la Policía Turística, pero estos elementos aún no están totalmente evaluados y acreditados, por lo que no pueden portar armas.



“Se puede decir que se dispone de 211 elementos, de los cuales 161 son elementos operativos en la Policía Municipal, además de que también se dispone de un total de 50 integrantes en la Policía Turística, los cuales pronto acudirán a los cursos de control y confianza a Xalapa para ser acreditados”, concluyó Córdoba Zavala.