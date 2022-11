Faltan docentes para 5 materias en escuela secundaria de Córdoba, denuncian

Padres de familia de la escuela secundaria general número 2 “Jorge Cuesta Porte Petit” de la colonia Los Filtros, tomaron las instalaciones desde temprana hora para exigir docentes y que hagan limpieza y mantenimiento.Chelin Cortés Zamudio, madre de familia y vocal de segundo grado dijo que son 700 estudiantes del turno matutino los afectados al ser un total de 176 horas que faltan por cubrir de las materias de Inglés, Historia, Español, Artes y Educación Física.A la par, mencionan que si hay intendentes pero que no realizan la limpieza de la escuela y eso urge pues hay basura por todos lados ynadie hace caso.En el caso de los estudiantes, piden que haya más control pues algunos estudiantes no llevan uniforme, portan celular y no quieren cumplir reglamento.De no haber respuesta positiva para resolver el conflicto, en un mes volverán a tomar la escuela.